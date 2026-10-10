जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बदला स्वरूप, दाढ़ी-मूंछ वाली तस्वीर आई सामने

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। तप, त्याग और ज्ञान की भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि तुलसीपीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य सात माह के महानुष्ठान पर हैं। 108 दिन पूरे होने पर शनिवार को उनके बदले स्वरूप की तस्वीर सामने आई है। हमेशा क्लीन शेव दिखने वाले जगद्गुरु इस तस्वीर में बढ़ी हुई सफेद बालों की दाढ़ी और मूंछों में नजर आ रहे हैं।

तुलसीपीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्रदास ने जगद्गुरु का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है कि स्वामी रामभद्राचार्य सात माह तक एक ही कक्ष में रहकर महानुष्ठान कर रहे हैं। उनकी साधना भारतीय ऋषि परंपरा, संकल्प और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी है।

उनका जीवन प्रभु श्रीराम के प्रति समर्पण, धर्मसेवा और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा रहा है। उनके अनुयायियों के लिए यह अनुष्ठान श्रद्धा व संकल्प का अवसर है। अनुष्ठान के दौरान सामने आई तस्वीर उनके जीवन के इस विशेष चरण की झलक प्रस्तुत करती है।