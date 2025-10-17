गैंग्स्टर एक्ट में दोषी को 10 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को गैंग्स्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामले में गैंग लीडर रामनरेश उर्फ नरेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई आपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए की जा रही गहन पैरवी का परिणाम है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि प्रभावी बहस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोष सिद्ध कराया गया। 18 अप्रैल 2014 को थाना पहाड़ी में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवबदन सिंह द्वारा गैंग लीडर रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र सूरजपाल निवासी ठाकुरदीन का पुरवा मजरा कोतवाली कर्वी के विरुद्ध गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।