चित्रकूट में आज से गधा मेले की धूम: ‘सल्लू भाई’ और ‘शाहरुख’ की बोली, करोड़ों का होगा कारोबार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दीपावली पर आयोजित पांच दिवसीय मेले में एक अनोखी परंपरा को जीवित रखते हुए गधा मेला मंगलवार से मंदाकिनी नदी के तट पर शुरू होने जा रहा है। यह मेला न केवल स्थानीय आकर्षण का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है।

समाजसेवी आलोक द्विवेदी के अनुसार, इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुई थी। कहा जाता है कि जब उसके सैन्य बलों के पास घोड़ों की कमी पड़ी, तब अफगानिस्तान से खच्चरों की नस्ल मंगवाई गई और चित्रकूट में गधा मेला लगवाया गया। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।

मेला संयोजक मुन्ना मिश्रा ने बताया कि इस बार करीब पांच हजार गधों के खरीदे-बेचे जाने की संभावना है और कारोबार एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और नेपाल से व्यापारी इस मेले में भाग लेते हैं।