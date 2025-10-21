Language
    चित्रकूट में आज से गधा मेले की धूम: ‘सल्लू भाई’ और ‘शाहरुख’ की बोली, करोड़ों का होगा कारोबार

    By Hemraj Kashyap Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:25 AM (IST)

    चित्रकूट में आज से गधा मेला शुरू हो गया है। इस मेले में 'सल्लू भाई' और 'शाहरुख' नाम के गधों की बोली लग रही है, जिससे करोड़ों रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। फिल्मी सितारों के नाम पर रखे गए गधों की बोली लगने से मेले में उत्साह का माहौल है।

    Hero Image

    चित्रकूट में आज से शुरू होगा पांच दिवसीय गधे मेले का आयोजन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दीपावली पर आयोजित पांच दिवसीय मेले में एक अनोखी परंपरा को जीवित रखते हुए गधा मेला मंगलवार से मंदाकिनी नदी के तट पर शुरू होने जा रहा है। यह मेला न केवल स्थानीय आकर्षण का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है।

    समाजसेवी आलोक द्विवेदी के अनुसार, इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुई थी। कहा जाता है कि जब उसके सैन्य बलों के पास घोड़ों की कमी पड़ी, तब अफगानिस्तान से खच्चरों की नस्ल मंगवाई गई और चित्रकूट में गधा मेला लगवाया गया। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।

    मेला संयोजक मुन्ना मिश्रा ने बताया कि इस बार करीब पांच हजार गधों के खरीदे-बेचे जाने की संभावना है और कारोबार एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और नेपाल से व्यापारी इस मेले में भाग लेते हैं।

    गधों की बोली फिल्मी सितारों के नाम से लगाई जाती है, जैसे ‘सल्लू भाई’, ‘शाहरुख’ या ‘काजोल’। अच्छी नस्ल के गधे इन नामों से बिकते हैं और खरीदार उनकी कीमत बिना झिझक चुकाते हैं।

    गधों की गुणवत्ता, ताकत और चाल के आधार पर बोली लगती है, और कई बार एक गधा 20-30 हजार रुपये तक में बिकता है। मेले में गधों की बिक्री पर टैक्स नगर पालिका नयागांव द्वारा वसूला जाता है। यह मेला चित्रकूट की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुका है और इसे देखने हर साल हजारों पर्यटक भी पहुंचते हैं।