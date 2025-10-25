Language
    'घंटों से लाइन में लगे हैं साहब'....DAP खाद ना मिलने पर भड़के किसानों ने रोकी SP की गाड़ी और फिर...

    By Hemraj Kashyap Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    किसानों को डीएपी खाद न मिलने से आक्रोश फैल गया। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद न मिलने पर गुस्साए किसानों ने एसपी की गाड़ी रोकी और नाराजगी जताई. इसके बाद एसपी के निर्देश पर खाद का वितरण टोकन सिस्टम के माध्यम से कराया गया। ताकि किसी को असुविधा न हो और पारदर्शिता बनी रहे। 

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पहाड़ी सहकारी समिति केंद्र में शनिवार को डीएपी खाद की आपूर्ति में अनियमितता और अव्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने सड़क पर उतरकर हंगामा दिया और मौके पर व्यवस्था सुधारने की मांग करने लगे। इसी दौरान पहाड़ी थाना समाधान दिवस से लौट रहे पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह वहां पहुंचे। किसानों ने एसपी की गाड़ी रोककर अपनी समस्या विस्तार से बताई।

    किसानों ने कहा कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही है, जबकि कुछ लोगों को बिना पंक्ति के खाद दी जा रही है। एसपी ने तत्काल थाना प्रभारी प्रवीण सिंह को मौके पर बुलाया और किसानों की शिकायत का समाधान करने के निर्देश दिए।

    क्या बोले थाना प्रभारी?

    थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर खाद का वितरण टोकन सिस्टम के माध्यम से कराया गया। ताकि किसी को असुविधा न हो और पारदर्शिता बनी रहे। एसपी के हस्तक्षेप के बाद किसानों का आक्रोश शांत हुआ। इसके बाद सभी किसानों ने लाइन में लगकर व्यवस्थित रूप से डीएपी खाद प्राप्त करना शुरू किया।


    किसानों ने कहा कि प्रशासन यदि इसी तरह संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तो किसी को विरोध की जरूरत नहीं पड़ेगी।
    बता दें कि त्योहार के बाद रबी फसल बुवाई का काम तेज हो गया है किसानों ने धान की फसल भी काटनी शुरू कर दी है।

    ऐसे में डीएपी खाद के लिए किसानों के समितियों में लंबी लाइन लग रही है हालांकि प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त खाद है लेकिन फिर सुबह से किसान पहुंच रहे हैं। वैसे अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष करीब 35 प्रतिशत डीएपी का वितरण हुआ है। जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला ने बताया कि 27 समितियों में 5960 बोरी डीएपी का वितरण हुआ है।