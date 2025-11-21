चित्रकूट में तेज रफ्तार बोलेरो ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में चालक की मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सीतापुर चौकी क्षेत्र रानीपुर भट्ट में शुक्रवार की सुबह साढे दस बजे बोलेरो की टक्कर से 25 वर्षीय ई रिक्सा सूरज गंभीर रूप से घायल हाे गए।

गंभीर हालत में पुलिस ने एम्बुलेंश की सहयोग से जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर चिकित्साक ने मृत घोषित कर दिया।हरदोई जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के निकारी निवासी राजेंद्र सिंह निषाद का 25 वर्षीय पुत्र सूरज भाई से साथ में कोतवाली क्षेत्र के भैरोपगा में ससुराल में परिवार के साथ रहता था।