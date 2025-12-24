एकतरफा प्यार में युवक ने किशोरी के गले पर फरसे से किया वार, इलाके में फैली सनसनी

संवाद सत्र, जागरण चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने एकतरफा प्यार में नाबालिग किशोरी पर जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गया। आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

मंगलवार सुबह करीब सात बजे घर से कंडा पाथने के लिए किशोरी थोड़ी दूर गई थी। तभी गांव के युवक ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर फरसे से उसके गले पर वार कर दिया। हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वजन घायल किशोरी को राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। सूचना मिलते ही राजापुर थाना प्रभारी लाखन सिंह मय पुलिस बल के अस्पताल पहुंचे और स्वजन से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया।