    एकतरफा प्यार में युवक ने किशोरी के गले पर फरसे से किया वार, इलाके में फैली सनसनी

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एकतरफा प्यार में एक युवक ने एक किशोरी के गले पर फरसे से वार कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सत्र, जागरण चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने एकतरफा प्यार में नाबालिग किशोरी पर जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गया। आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार सुबह करीब सात बजे घर से कंडा पाथने के लिए किशोरी थोड़ी दूर गई थी। तभी गांव के युवक ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर फरसे से उसके गले पर वार कर दिया। हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वजन घायल किशोरी को राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। सूचना मिलते ही राजापुर थाना प्रभारी लाखन सिंह मय पुलिस बल के अस्पताल पहुंचे और स्वजन से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया।

    प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने किशोरी की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन स्वजन बेहतर इलाज के लिए उसे जनपद कौशांबी मंझनपुर ले गए।

    एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित युवक पड़ोस का ही रहने वाला है। उसने एकतरफा प्रेम में इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल किशोरी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    घटना के बाद आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। सीओ राजापुर राजकमल के नेतृत्व में स्वाट टीम, सर्विलांस और थाना राजापुर पुलिस की संयुक्त टीमें आरोपित की तलाश में दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।