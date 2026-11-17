जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मतदाता बनने के प्रति महिलाओं में जागरूकता पुरुषों के मुकाबले अधिक नजर आई है। जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एसएसआर के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या में 11399 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें 8548 महिला और 2852 पुरुष मतदाता शामिल हैं। वहीं, मतदाता वृद्धि के मामले में सदर विधानसभा चित्रकूट को पीछे छोड़कर मानिकपुर आगे निकल गया है।

इस वर्ष 10 अप्रैल को एसआईआर के अंतिम प्रकाशन के दौरान जिले में कुल 668198 मतदाता थे। इनमें चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 346622 और मानिकपुर में 321576 मतदाता शामिल थे। मंगलवार को एसएसआर ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 679597 पहुंच गई।

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मानिकपुर में 6065 और चित्रकूट में 5334 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जिला निर्वाचन की ओर से मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ विशेष शिविर भी लगाए गए थे। इसके बाद सामने आए आंकड़ों में महिला मतदाताओं की भागीदारी अधिक रही। जिला निर्वाचन के अनुसार जिले का जेंडर रेशियो 840 है।

एसएसआर ड्राफ्ट प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या विधानसभा: चित्रकूट पुरुष: 1,91,620 महिला: 1,60,327 थर्ड जेंडर: 09 कुल मतदाता: 3,51,956 विधानसभा: मानिकपुर पुरुष: 1,77,920 महिला: 1,49,719 थर्ड जेंडर: 02 कुल मतदाता: 3,27,641 कुल योग (दोनों विधानसभा) कुल पुरुष: 3,69,540 कुल महिला: 3,10,046 कुल थर्ड जेंडर: 11 महायोग (कुल): 6,79,597 मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन का मौका, 16 दिसंबर तक करें आवेदन विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू हो गया है। मंगलवार को दोनों विधानसभा क्षेत्रों की एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसमें नाम शामिल कराने, हटवाने या संशोधन कराने के लिए 16 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित गर्ग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक संबंधित मतदान केंद्रों, पदाभिहित अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में निश्शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इसे जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।