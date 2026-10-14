चित्रकूट में बारिश के बाद दरकीं गुप्त गोदावरी की चट्टानें, बंद हैं दोनों गुफाएं, अब वैज्ञानिक तलाशेंगे वजह

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। लगातार बारिश और मंदाकिनी में आई बाढ़ के बाद धर्मनगरी चित्रकूट की प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी गुफा की चट्टानों में दरार और पत्थर गिरने की घटनाओं ने प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खटखटा चोर के पास दो बार पत्थर गिरने और गुफा में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग क्षतिग्रस्त होने के बाद 23 सितंबर से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है।

अब चट्टानों के दरकने की वजह और उनकी स्थिरता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच शुरू की गई है। बुधवार को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी), प्रयागराज के प्रोफेसर एचके पांडेय और विशेषज्ञों की टीम पर पहुंची। उन्होंने गुफा की कई एंगल से फोटो ली और कुछ सैंपल भी लिए हैं।

गुप्त गोदावरी की गुफाएं धार्मिक आस्था के साथ चित्रकूट के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। बारिश के दौरान चट्टानों में दरार, ज्वाइंट और पानी के रिसाव की जानकारी मिलने के बाद मध्यप्रदेश प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर दोनों गुफाओं को सील कर दिया था।

नगर पंचायत नयागांव ने 24 सितंबर को एमएनएनआईटी को पत्र भेजकर विशेषज्ञों की टीम बुलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। नगर पंचायत नयागांव मध्यप्रदेश के मुख्य नगर अधिकारी अंकित सोनी ने बताया कि शुरुआती निरीक्षण के बाद विस्तृत तकनीकी विश्लेषण टीम करेगी।