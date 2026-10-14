चित्रकूट में दुखद हादसा, गोंडा के हैंडबाल खिलाड़ी की मंदाकिनी में डूबकर मौत
प्रदेश स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में भाग लेने आई गोंडा की टीम के 17 वर्षीय खिलाड़ी नवीन तिवारी की चित्रकूट में ...और पढ़ें
HighLights
गोंडा के 17 वर्षीय हैंडबाल खिलाड़ी की मौत।
चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में नहाते समय डूबा।
पुलिस ने शव बरामद कर परिजनों को दी सूचना।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। प्रदेश स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आई गोंडा जिले की टीम के एक खिलाड़ी की मध्यप्रदेश चित्रकूट क्षेत्र के आरोग्यधाम घाट पर मंदाकिनी में डूबने से मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार पूरी टीम के खिलाड़ी बुधवार की शाम को चित्रकूट में दर्शन करने के बाद मंदाकिनी नहा रहे थे। खिलाड़ी 17 वर्षीय नवीन तिवारी के शव को पुलिस ने गोताखोर की मदद से बाहर निकालकर जानकीकुंड अस्पताल में रखा है। थाना प्रभारी नया गांव निमेश त्रिपाठी ने बताया कि टीम के अन्य खिलाडियों से शिनाख्त कराने के बाद उसके स्वजन को सूचना दी गई है।
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