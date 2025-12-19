चित्रकूट की 57 ग्राम पंचायतों में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन, 2.40 करोड़ रुपये आवंटित

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवन निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

57 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

मुख्य विकास अधिकारी डीएन पांडेय ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा एक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु कुल 8.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत के खाते में 4.21 करोड़ रुपये (50 प्रतिशत) हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इस प्रकार 57 ग्राम पंचायतों को कुल 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।