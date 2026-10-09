Chitrakoot News: टेलीग्राम ग्रुप पर बाल यौन शोषण सामग्री बेचने का आरोप, छह साल में तीसरा बड़ा मामला

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बाल यौन शोषण संबंधी प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने का एक माह में दूसरा मामला सामने आया है। शंकर बाजार निवासी देवेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस शिकायतकर्ता से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

तहरीर के मुताबिक, ‘ओपन चैट विद फ्रेंड्स’ नाम के टेलीग्राम ग्रुप में एक यूजर आइडी का बार-बार प्रचार किया जा रहा था। दावा किया जाता था कि इस आइडी के जरिए प्रतिबंधित सामग्री मिल सकती है। देवेंद्र ने संबंधित आइडी से संपर्क किया तो बातचीत में सामग्री देने के बदले रुपये मांगे गए। उनका कहना है कि मामले की पुष्टि करने और पुलिस को साक्ष्य देने के लिए उन्होंने बताए गए माध्यम से भुगतान किया।

आरोप है कि इसके बाद उन्हें प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई। देवेंद्र ने पुलिस को टेलीग्राम ग्रुप, यूजर आइडी, बातचीत और भुगतान का विवरण समेत अन्य डिजिटल साक्ष्य देने की बात कही है। उन्होंने संबंधित खातों और मामले में शामिल लोगों की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साइबर सेल प्रभारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि शिकायतकर्ता से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है और लिंक की पड़ताल की जा रही है।

बीते माह भी बच्चों की अश्लील सामग्री से जुड़ा मामला सामने आया था। कपलाइन संस्था से मिले इनपुट के आधार पर पता चला था कि चित्रकूट के एक मोबाइल नंबर से टेलीग्राम, मेटा और डार्क वेब के माध्यम से बच्चों के अश्लील वीडियो प्रसारित और बेचे जा रहे हैं। जांच में जल संस्थान के पास रहने वाले सौरभ मिश्रा का नाम सामने आया था।