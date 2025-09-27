झांसी–मीरजापुर नेशनल हाई-वे पर बोलेरो की टक्कर से जीजा-साले की हुई मौत

चित्रकूट में झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुखद घटना घटी। अमानपुर के पास एक बोलेरो ने बाइक सवार दो मजदूरों को टक्कर मार दी जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नरेश कुमार और शुभम के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बोलेरो चालक की तलाश जारी है जो वाहन छोड़कर फरार हो गया।

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। झांसी–मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में बोलेरो ने बाइक सवार दो मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसा अमानपुर के पास शंकर ढाबे के समीप हुआ।

पथरौड़ी निवासी 35 वर्षीय नरेश कुमार पुत्र इंद्रपाल, अपने 23 वर्षीय साले शुभम पुत्र भगवानदीन निवासी इटौरा, थाना पहाड़ी के साथ खरौंध से घर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।