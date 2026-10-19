बरगढ़-मड़हा मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 38.55 करोड़ से चमकेगी सड़क

संवाद सूत्र, बरगढ़ (चित्रकूट)। झांसी-मीरजापुर हाईवे के बरगढ़ मोड़ से मड़हा तक संपर्क मार्ग चौड़ा करने के लिए शासन ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। दशकों पुरानी मांग पूरी होने से क्षेत्र के 80 हजार लोगों और प्रयागराज, कौशांबी तथा मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और सीधी जाने वाले राहगीरों को सहूलियत मिलेगी।



करीब 10 किमी लंबे इस अंतर्राज्यीय मार्ग पर 24 घंटे आवाजाही रहती है। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई महज 3.75 मीटर है। कोलहाई से मड़हा तक करीब 3 किमी सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऊबड़-खाबड़ पटरी और गड्ढों के कारण दो वाहनों के एक साथ गुजरने में भी दिक्कत होती है। अब मार्ग 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिस पर 38.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे।