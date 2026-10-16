यूपी में बदले भूखंड आवंटन के नियम, हरदोई-चित्रकूट और मीरजापुर की औद्योगिक जमीन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और औद्योगिक पार्कों का विकास तेज करने के लिए राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने कई फैसले किए हैं। प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक में हरदोई, चित्रकूट और मीरजापुर में औद्योगिक जमीन खरीदने, ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित करने और भूमि आवंटन के नियमों में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हरदोई, चित्रकूट और मीरजापुर में उद्योगों के लिए जमीन खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ललितपुर में निजी क्षेत्र की भागीदारी से फार्मा पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

कन्नौज के परफ्यूम पार्क का नक्शा मंजूर इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत विकास की योजना बनाई गई है। कानपुर नगर में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बाटलिंग प्लांट और गैस की थोक आपूर्ति से जुड़े टर्मिनल के लिए जमीन जुटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कन्नौज के परफ्यूम पार्क का नक्शा मंजूर कर लिया गया।