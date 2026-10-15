164.28 टन का वॉयलर लादकर सिद्धार्थनगर पहुंचा 250 पहियों वाला महाट्रक, बेल्जियम से लेकर आया 41 मीटर लंबा संयंत्र

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। लखीमपुर खीरी के कुंभी में स्थापित हो रहे देश के पहले पालीलैक्टिक एसिड (पीएलए) आधारित बायोप्लास्टिक निर्माण संयंत्र के लिए बेल्जियम से मंगाया गया 164.28 मीट्रिक टन वजनी विशाल औद्योगिक उपकरण बुधवार को बस्ती के रास्ते हुए सिद्धार्थनगर पहुंचा। करीब 41 मीटर लंबे और 250 पहियों वाले महाट्रेलर को देखने के लिए रास्ते में जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही। बेवां चौराहे से होते हुए यह महाट्रेलर शाम तक बलरामपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर गया।

विशालकाय उपकरण को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़े। रास्ते में बेवां सहित कई स्थानों पर पेड़ों की डालियों की छंटाई करानी पड़ी, ताकि उपकरण बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। इसके अलावा मार्ग पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सतर्कता बरती गई। महाट्रेलर की लंबाई और ऊंचाई के कारण सड़क किनारे मौजूद अवरोधों को हटाना चुनौतीपूर्ण रहा।

