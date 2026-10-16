'राम वन गमन मार्ग' बनाने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट, प्रतापगढ़ से चित्रकूट के बीच के रास्ते पर दरारें मिलने के बाद एक्शन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रतापगढ़ से चित्रकूट के बीच 160 किलोमीटर के राम वन गमन मार्ग (एनएच 731 ए) के निर्माण में गड़बड़ी पर कार्रवाई की गई है। राम वन गमन मार्ग के किलोमीटर संख्या 35 से 49.155 के बीच खामियां उजागर होने के बाद प्रयागराज की लोक निर्माण विभाग की एनएच टीम ने जांच की थी।

टीम ने जांच में पाया गया कि 14 किलोमीटर के पैच में तमाम खामियां हैं। सड़क के डामर में बड़ी, चौड़ी और गहरी लंबवत दरारें हैं, साथ ही बिटुमिनस पेवमेंट टूटकर बिखरा पाया गया। जांच टीम ने मौके पर पाया कि भारी वाहनों के पहियों से सड़क पर नालियां बन गई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बोलीदाता फर्म मेसर्स एस एंड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सहयोगी फर्म मेसर्स राम वन गमन पथ प्राइवेट लिमिटेड को नान-परफार्मर घोषित करते हुए 14 अक्टूबर से एक साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया है।

एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि सहयोगी फर्म सभी कमियों को ठीक नहीं कर लेती और नामित अधिकारी द्वारा उन सुधार कार्यों का एनओसी नहीं दे दी जाती। बोलीदाता फर्म एस एंड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सहयोगी मेसर्स राम वन गमन पथ प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित अन्य कार्यों में भाग लेने से प्रतिबंधित भी करने की बात कही गई है।