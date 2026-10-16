कानपुर में होमगार्ड भर्ती की मेडिकल जांच में पैसे लेने का आरोप, दो डॉक्टरों समेत तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती के लिए हो रहे मेडिकल परीक्षण के दौरान डाक्टरों पर रुपये मांगने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार शाम को हंगामा कर दिया। आरोप है कि डाक्टर किसी की नाक टेढ़ी तो किसी में अन्य कमी बताकर अयोग्य साबित कर रहे थे। योग्य बताने का आग्रह करने पर वे पास खड़ी कार की ओर जाने को कहते, जिसमें तीन लोग बैठे थे और 50-50 हजार रुपये मांग रहे थे।

करीब 10 अभ्यर्थियों से 20 से 30 हजार रुपये यूपीआइ के माध्यम से लेने की बात सामने आई है। आरोप है कि विरोध पर डाक्टरों ने अभ्यर्थियों को धमकाया। इससे वे भड़क गए और रात 10 बजे तक हंगामा चला। पुलिस ने उर्सुला अस्पताल के डा.प्रवीण कुमार सक्सेना व डा.महेश द्विवेदी व दलाल बताए जा रहे डा.प्रवीण के चालक अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डाक्टर समेत दो लोगों से पूछताछ की जा रही है। सात अभ्यर्थियों ने तहरीर दी है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच होगा परीक्षण और चरित्र सत्यापन होमगार्ड के जिला कमांडेंट प्रीति शर्मा ने बताया कि पहले दिन की परीक्षण प्रक्रिया रद कर दी गई है। इसे दोबारा कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित 1947 होमगार्ड अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच होना है।

इसके लिए सीएमओ डा.हरिदत्त नेमी की ओर से डाक्टरों के दो पैनल बनाए गए हैं। एक में उर्सुला के ईएनटी सर्जन डा. प्रवीण सक्सेना, डा. महेश द्विवेदी, डा. देवेंद्र सिंह राजपूत थे। जिला कमांडेंट ने बताया कि गुरुवार को पहले दिन 200 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। डा. प्रवीण सुबह के बजाय दोपहर दो बजे पहुंचे। कुछ देन बार अभ्यर्थी धांधली का आरोप लगाने लगे।