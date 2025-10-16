चित्रकूट ट्रेजरी में बड़ा घोटाला: 50 करोड़ का गबन, 95 बैंक खाते सीज

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जिले के कोषागार विभाग में करोड़ों रुपये का बड़ा घोटाला सामने आया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब 50 करोड़ रुपये की राशि सेवानिवृत्त शिक्षकों के खातों में पेंशन के अलावा अतिरिक्त रूप से ट्रांसफर की गई, जिसे बाद में निकाल लिया गया। आशंका है कि यह राशि 100 करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दलालों और ट्रेजरी कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी राशि का गबन, 95 बैंक खाते सीज विभागीय ऑडिट में पाया गया कि 2023 से अब तक 95 रिटायर्ड शिक्षकों के खातों में नियमित रूप से 5 से 50 लाख रुपये तक की रकम ट्रेजरी से भेजी गई। घोटाले का पर्दाफाश होते ही वरिष्ठ कोषाधिकारी के निर्देश पर सभी संदिग्ध खातों को सीज कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, कोषागार के कुछ कर्मचारियों और दलालों ने मिलकर यह फर्जीवाड़ा अंजाम दिया। दलालों ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों के खातों का इस्तेमाल किया और अवैध रूप से ट्रांसफर हुई रकम को निकालकर ट्रेजरी कर्मचारियों के साथ बांट लिया।

थाने में दी तहरीर

10 सितंबर को नेवरा थाना मऊ निवासी जगतराम तिवारी की शिकायत से यह मामला सामने आया, जब उन्होंने बताया कि उनके खाते में बिना किसी जानकारी के 45 लाख रुपये ट्रेजरी से ट्रांसफर हुए। इसी तरह, खंडेला निवासी कमला देवी के खाते में भी 31 लाख रुपये आए थे। जो उसके भाई ने निकाली है। जिसकी तहरीर उसने थाने में दी है।