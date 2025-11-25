चित्रकूट में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया है और 20 वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने सुनाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पाक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह घटना थाना पहाड़ी क्षेत्र के एक गांव की है। 28 अप्रैल 2020 को 16 वर्षीय किशोरी अपने खेत में जानवर चराने गई थी। तभी कामता प्रसाद उर्फ नंगू पुत्र पंचा निवासी ग्राम व्योहरा ने उसको दबोच कर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।

किशोरी की चीख पुकार सुनकर उसकी बड़ी बहन पहुंची तो आरोपित कामता प्रसाद ने उसके साथ मारपीट किया और जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता के बहन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, मारपीट, धमकी सहित पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया था।