वंदे मातरम् के 150 वर्ष पर डीडीयू मंडल में स्मरणोत्सव आयोजित

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के साथ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्काउट-गाइड बच्चों संग राष्ट्रगीत के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गान किया गया।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक दिलीप कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी उज्जवल आनंद सहित मंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय समारोह का लाइव प्रसारण भी देखा गया।