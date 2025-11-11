यूपी में इस बार भी मेरिट के आधार पर स्कूल में बनेंगे परीक्षा केंद्र, इन शिक्षकों को नहीं लगेगी ड्यूटी
उत्तर प्रदेश में इस बार भी मेरिट के आधार पर स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इससे योग्य स्कूलों को अवसर मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कुछ विशेष श्रेणी के शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी से छूट दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, चंदौली। माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की 18 फरवरी 2026 से प्रस्तावित बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। केंद्र निर्धारण के लिए स्कूलों का स्थलीय सत्यापन कर तहसील स्तरीय समिति सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर 17 नवंबर तक अपलोड करेगी।
परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति में इस बार भी विद्यालयों की मेरिट बनाई जाएगी। जो विद्यालय अव्वल आएंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी। जिला और प्रदेश स्तर पर जो विद्यार्थी टाप-10 मेरिट में आए हैं। ऐसे स्कूलों को भी अंक मिलेंगे।
जनपद में 248 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इसमें 28 राजकीय, 34 सहायता प्राप्त और 186 वित्त विहीन स्कूल संचालित हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें आधारभूत सुविधाओं के अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं।
इसमें इंटरमीडिएट स्तर के स्कूल को 20 अंक, हाईस्कूल स्तर के विद्यालय को 10 अंक, राजकीय माध्यमिक स्कूल को 50 अंक, अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल को 40 अंक और स्ववित्त पोषित माध्यमिक स्कूल को 20 अंक मिलेंगे। इसी आधार पर केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। बीते तीन परीक्षाओं में कोई स्कूल ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ है।
इस बार बढ़ गए तीन हजार से अधिक परीक्षार्थी
इस बार की परीक्षा में करीब 63 हजार 111 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के छात्र 15, 821, छात्राएं 15,864 और इंटरमीडिएट के छात्र 16,777 और 14,647 छात्राएं होंगी। पिछली बार 59 हजार 997 परीक्षार्थी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में पंजीकृत थे। इनके लिए वर्ष 2025 के फरवरी में हुई परीक्षा को 82 केंद्र बने थे। इस बार तीन हजार से अधिक परीक्षार्थी बढ़े हैं।
कॉलेज की आईडी पर विवरण नहीं तो ड्यूटी से बाहर होंगे शिक्षक
माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियों को लेकर सख्त दिख रहा है। सचिव ने कॉलेज की डी पर दर्ज न होने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को परीक्षा की ड्यूटी से बाहर करने का आदेश जारी किया है। केंद्र निर्धारण के लिए प्रथम चरण का कार्य वर्तमान में चल रहा।
इसी बीच सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है। इस पत्र में कहा गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों को बाहर रखा जाए जिनका कालेज की आइडी पर विवरण दर्ज नहीं है। ऐसे में प्रधानाचार्य अपने यहां तैनात सभी शिक्षकों का विवरण कालेज की आइडी पर दर्ज करने में जुट गए हैं।
- बोर्ड परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत विद्यार्थी- 63, 111
- इंटरमीडिएट (12वीं) में पंजीकृत कुल छात्र-छात्राएं- 31, 424
- हाईस्कूल (10वीं) में पंजीकृत कुल छात्र-छात्राएं- 31,687
परिषद की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार भी मेरिट बनाई जाएगी। विद्यालय से परीक्षा केंद्र की दूरी बढ़ा दी गई है। इसका अनुपालन कराया जाएगा। प्रत्येक स्कूलों की सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड कर दी गईं हैं। जिलाधिकारी की ओर से गठित समिति जियोलोकेशन व आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर रही है। -देवेन्द्र सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक।
