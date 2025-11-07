Language
    यूपी के इस जिले में मिनी सदन में 3.51 करोड़ की विकास कार्यों को मिली मंजूरी, पोर्टल पर अपलोड करें कार्ययोजना

    By Premshankar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में मिनी सदन की बैठक में 3.51 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों की कार्ययोजना को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

    मिनी सदन में तीन करोड़ 52 लाख के विकास कार्यों की मिली मंजूरी।

    जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। ब्लाक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक शुक्रवार को हुई। मिनी सदन में प्रमुख शंभूनाथ सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मनरेगा व राज्य वित्त के तीन करोड़ 52 लाख की 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

    डीसी मनरेगा आरके चतुर्वेदी ने कहा कि कार्य योजना के अनुसार ही एक अप्रैल 2026 से गांव में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास कार्य संबंधित कार्ययोजना युक्त धारा पोर्टल पर अपलोड कर दें। बगैर कार्य योजना लोड हुए विकास कार्य नहीं हो सकते।

    उन्होंने कहा मनरेगा श्रमिको का केवाईसी कराया जा रहा है। कार्य में लगे श्रमिकों के फोटो अपलोड के नियम में बदलाव का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। खंड विकास अधिकारी विकास सिंह ने फार्मर रजिस्ट्री योजना पर जोर दिया।

    साथ ही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, मुख्यमंत्री विवाह योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना फैमिली आईडी आदि योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। बताया मनरेगा व राज्य वित्त के तहत तीन करोड़ 52 लाख की 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। गांव के जनप्रतिनिधि समय सीमा में योजना पोर्टल पर अपलोड कर दें।

    जमुआ प्रधान सुधा सिंह ने जनप्रतिनिधियों को बैठक की सूचना नहीं दिए जाने का शिकायत की। मिनी सदन में एकमात्र महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य संजू पटेल ने पिछले बैठक का मानदेय नहीं मिलने व महिला जनप्रतिनिधियों की सदन उपस्थिति न होने का मुद्दा उठाया।

    विठवल कला के क्षेत्र पंचायत सदस्य हिमांशु पाठक ने सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का लाभ नहीं मिलने व गांव में सफाई नही होने को लेकर सदन में हंगामा मचाया।

    जॉइंट बीडीओ अनिल कुमार, एडीओ पंचायत एनडी तिवारी,उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा.रविंद्र कुमार द्विवेदी, रामपुर कला प्रधान केशव मूर्ति पटेल, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद कुमार, फूलचंद पाल आदि गांव के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। संचालन नवीन सोनकर ने किया।