चंदौली में तेज रफ्तार बाइक सवार दीवार से टकराए, दो की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
चंदौली के सकलडीहा में धरहरा गांव के पास रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। नशे में धुत तीन बाइक सवार दीवार से टकरा गए, जिसमें निख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली)। डेढ़ावल- सकलडीहा मार्ग पर धरहरा गांव में तालाब के समीप रविवार की रात लगभग साढ़े दस बजे तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार तीन किशोर दीवार से टकरा गए। इस दुर्घटना में दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है।
मृतकों में डेढ़ावल निवासी निखिल प्रजापति (17) और पनारू राम (18) शामिल हैं, जबकि घायल पंकज खरवार (25) है। तीनों युवक गांव में एक पार्टी के बाद नशे की हालत में सकलडीहा की ओर लौट रहे थे। घर लौटते समय बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण धरहरा गांव में अंधे मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर दीवार में घुस गई। इस दुर्घटना के बाद निखिल और पनारू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने 112 नम्बर पर कॉल कर मदद मांगी। घायल को तुरंत सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अब उसका इलाज वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों युवक नशे में थे और तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई है।
इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, खासकर जब युवा नशे की हालत में वाहन चलाते हैं। यह घटना एक बार फिर से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है।
सड़क पर तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे सड़क पर चलने के दौरान सावधानी बरतें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। परिवारों को भी अपने बच्चों को इस विषय में जागरूक करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।