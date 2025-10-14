Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौली में आंगनबाड़ी से लौटते समय गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    चंदौली के रामपुर गांव में एक दुखद घटना घटी, जहाँ आंगनबाड़ी से लौटते समय दो मासूम बच्चे गड्ढे में डूब गए। इस हादसे में भाई-बहन दोनों की मौत हो गई, जिससे पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने गड्ढों को सुरक्षित करने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे के बाद दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला गया। 

    जागरण संवाददाता, चंदौली। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मंगलवार को दो मासूमों की मौत हो गई। सगे भाई-बहनों की मौत होने से घर में कोहराम मच गया। वहीं हादसे की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे अलीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर‍िजनों के अनुसार आंगनबाड़ी से पढ़कर घर जा रहे दोनों मासूम अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास गड्ढे में डूब गए। अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक दुखद घटना में दो मासूम भाई-बहनों की गड्ढे में डूबने से मौत होने के बाद गांव में मातम पसर गया। यह घटना उस समय हुई जब दोनों बच्चे आंगनबाड़ी से पढ़कर घर लौट रहे थे। अचानक, वे एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी जान चली गई।

    घटना की सूचना मिलते ही अलीनगर के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है, और मृतक बच्चों के परिवार में कोहराम मच गया है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि गड्ढे के आसपास सुरक्षा के उचित उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे ऐसी घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गड्ढों को ढंकने या उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह के दुख का सामना न करना पड़े।