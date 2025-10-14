चंदौली में आंगनबाड़ी से लौटते समय गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, चंदौली। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मंगलवार को दो मासूमों की मौत हो गई। सगे भाई-बहनों की मौत होने से घर में कोहराम मच गया। वहीं हादसे की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे अलीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला गया।

पर‍िजनों के अनुसार आंगनबाड़ी से पढ़कर घर जा रहे दोनों मासूम अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास गड्ढे में डूब गए। अलीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक दुखद घटना में दो मासूम भाई-बहनों की गड्ढे में डूबने से मौत होने के बाद गांव में मातम पसर गया। यह घटना उस समय हुई जब दोनों बच्चे आंगनबाड़ी से पढ़कर घर लौट रहे थे। अचानक, वे एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी जान चली गई।

घटना की सूचना मिलते ही अलीनगर के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है, और मृतक बच्चों के परिवार में कोहराम मच गया है।