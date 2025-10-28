चंदौली में छठ घाट जा रही दो महिला और एक बच्चे की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत

जागरण संवाददाता, चंदौली। छठ पूजा के अवसर पर घाट की ओर जा रही दो महिलाओं और एक बच्चे की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। यह घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेडवा के पास हुई, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पूजा के लिए छठ घाट जा रहे गांव की निवासी कुमारी देवी (45 वर्ष), सौरभ कुमार और चाँदनी देवी को रौंदते हुए फरार हो गया।

घटना के समय वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस घटना ने छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस क्षेत्र में यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

छठ पूजा का पर्व श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, और इस तरह की घटनाएं इस पर्व की खुशी को मातम में बदल देती हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।