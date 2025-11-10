जागरण संवादाता (चहनिया) चंदौली। बलुआ थाना पुलिस ने रविवार रात एक अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में तीन 12 बोर और 315 बोर के तमंचे, कई खोखा कारतूस, असलहा बनाने के लिए आवश्यक पुर्जे और उपकरण बरामद किए। इस दौरान एक व्यक्ति को असलहा बनाते हुए गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कार्रवाई के बाद एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने पुलिस टीम को 20,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार रात लगभग 7:10 बजे मुखबिर की सूचना पर बलुआ पुलिस ने ग्राम नदेसर मारूफपुर में छापेमारी की।

इस दौरान आरोपी संजय शर्मा उर्फ संजू, 53 वर्ष, पुत्र रामलक्षण शर्मा उर्फ लच्छू को असलहा बनाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से तमंचे, नाल, ट्रिगर, स्प्रिंग, वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग ब्लेड, हथौड़े और निहाई सहित कई औज़ार जब्त किए।

आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/5/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उल्लेखनीय है कि संजय शर्मा के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें थाना मुगलसराय में आर्म्स एक्ट और विद्युत चोरी के मामले शामिल हैं।

इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध असलहा निर्माण के खिलाफ पुलिस की सख्ती का संकेत मिलता है। पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आश्वासन दिया है। एसपी आदित्य लांघे ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे।

पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस प्रकार की सूचनाएं न केवल पुलिस की मदद करती हैं, बल्कि समाज में अपराध को रोकने में भी सहायक होती हैं।