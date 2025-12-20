वाराणसी-चंदौली मार्ग पर राजघाट पुल बंद, यातायात प्रभावित

जागरण संवाददाता, चंदौली। मालवीय पुल के मरम्मत कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुक्रवार की रात से कार्यदाई संस्था ने बैरिकेडिंग करके आवागमन रोक दिया है। इस निर्णय के कारण पुल पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे पुल पर भीड़ लग गई है। कड़ाके की ठंड में पुल पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। पुल पर पैदल आने-जाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

सुबह के समय स्कूली बसों को पुल पर जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य वाहनों को विश्व सुंदरी पुल या सामने घाट पुल से जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस स्थिति ने यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न कर दी है, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल के बंद होने से उन्हें दैनिक आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अपने कार्यस्थलों तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। इस बीच, प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

पुल के बंद होने से यातायात व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न हुई है। कई वाहन चालक और यात्री इस स्थिति से परेशान हैं और प्रशासन से जल्द से जल्द पुल के मरम्मत कार्य को पूरा करने की अपील कर रहे हैं।

स्थानीय व्यापारियों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि पुल के बंद होने से उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो उनके व्यवसाय को गंभीर नुकसान हो सकता है।