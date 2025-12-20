Language
    वाराणसी-चंदौली मार्ग पर राजघाट पुल बंद, यातायात प्रभावित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:25 AM (IST)

    चंदौली में मालवीय (राजघाट) पुल की मरम्मत के कारण यातायात बाधित है। पुल पर बैरिकेडिंग से वाहनों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ...और पढ़ें

    प्रशासन ने पुलिस बल तैनात किया है और पुल की मरम्मत जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। मालवीय पुल के मरम्मत कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुक्रवार की रात से कार्यदाई संस्था ने बैरिकेडिंग करके आवागमन रोक दिया है। इस निर्णय के कारण पुल पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे पुल पर भीड़ लग गई है। कड़ाके की ठंड में पुल पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। पुल पर पैदल आने-जाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

    सुबह के समय स्कूली बसों को पुल पर जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य वाहनों को विश्व सुंदरी पुल या सामने घाट पुल से जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस स्थिति ने यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न कर दी है, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल के बंद होने से उन्हें दैनिक आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अपने कार्यस्थलों तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। इस बीच, प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

    पुल के बंद होने से यातायात व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न हुई है। कई वाहन चालक और यात्री इस स्थिति से परेशान हैं और प्रशासन से जल्द से जल्द पुल के मरम्मत कार्य को पूरा करने की अपील कर रहे हैं।

    स्थानीय व्यापारियों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि पुल के बंद होने से उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो उनके व्यवसाय को गंभीर नुकसान हो सकता है।

    इस बीच, कार्यदाई संस्था ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा और पुल को यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि, स्थानीय निवासियों और यात्रियों को इस समय धैर्य रखने और सहयोग करने को प्रशासन ने कहा है। राजघाट पुल के बंद होने से उत्पन्न स्थिति ने चंदौली में यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है और सभी की नजरें अब पुल के शीघ्र मरम्मत कार्य पर टिकी हुई हैं।