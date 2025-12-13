चंदौली में हाईवे पर दौड़ते रहे वाहन, दिशा सूचक बोर्ड से संदिग्ध हाल में लटकता मिला युवक का शव
उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा सूचक बोर्ड से लटका मिला। घटना हाईवे पर हुई, जहां वाहन सामान्य रूप से चलते रहे। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौली। अलीनगर के बिलारीडीह के पास हाईवे के दिशा सूचक बोर्ड से एक युवक का शव लटकता हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा।
हालांकि शव का पैर जमीन पर होने की वजह से संभावना यह भी जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को यहां टांग दिया गया हो। जबकि हाइवे पर इस तरह से सड़क किनारे जान देने की घटना के दौरान आवाजाही भी रही होगी और आत्महत्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होना भी मामले संदिग्ध बना रहा है।
मृतक की पहचान झारखंड के चतरा थाना क्षेत्र के निवासी कारू भारती के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले कागजात के आधार पर उसकी पहचान की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि शव मिलने के बाद से इलाके में भय का माहौल है। कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, जबकि अन्य इसे हत्या का परिणाम मान रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है।
पुलिस ने मृतक के परिवार को इस घटना की सूचना दे दी है। परिवार के सदस्य इस घटना से सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से न्याय की मांग की है और कहा है कि उन्हें इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है।
पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने यह भी कहा कि यदि किसी को इस मामले से संबंधित कोई जानकारी है, तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
