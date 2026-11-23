जागरण संवाददाता, चंदौली। धान और गेहूं की परंपरागत खेती के बीच जिले में फूलों की खेती किसानों के लिए आमदनी का नया जरिया बन रही। बाजार में मांग और बेहतर आय की संभावनाओं को देखते हुए किसान अब फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि जिले में इस बार फूलों की खेती का रकबा बढ़कर लगभग 150 हेक्टेयर हो गया है। इसमें गेंदा, गुलाब और ग्लैडियोलस प्रमुख हैं।

नियामताबाद और चहनियां क्षेत्र में फूलों की खेती का रकबा बढ़ा है। जबकि, सैयदराजा, चकिया इलाके में गेंदा व शहाबगंज में गुलाब फूल की खेती व्यापक पैमाने पर की जा रही। विभाग के अनुसार, 77 किसान इसकी खेती करते हैं। फूलों की तोड़ाई में लगभग 250 श्रमिकों को रोजगार मिलता है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना से पात्र किसानों को मिलता है अनुदान वहीं, फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना संचालित की जा रही। इसके तहत पात्र किसानों को फूलों की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इससे खेती की शुरुआती लागत का बोझ कम होता है। किसान परंपरागत फसलों के साथ फूलों की खेती को भी अपना रहे हैं। गेंदा फूल का उपयोग पूजा-पाठ, माला और सजावट में होता है।