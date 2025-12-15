Language
    चंदौली में गोली लगने के बावजूद चोर को नहीं छोड़ा, किशोर ने इलाज के दौरान तोड़ द‍िया दम, गांव में तनाव

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:45 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक किशोर, जिसने गोली लगने के बाद भी चोर को नहीं छोड़ा, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे गांव में तनाव फैल गया। घटना के ब ...और पढ़ें

    मोनू राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो पर‍िजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। दुधारी गांव में रविवार की रात एक दुखद घटना में चोरी के दौरान 17 वर्षीय किशोर मोनू राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनू ने साहस दिखाते हुए चोरों का सामना किया, जिससे गांव में तनाव फैल गया है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात के समय कुछ चोर एक घर में चोरी कर रहे थे। मोनू राम ने चोरों को देख साहसिकता दिखाई और उनका पीछा किया। जब वह चोरों के करीब पहुंचा, तो उसने एक चोर को पकड़ लिया। इस दौरान, अन्य चोर ने खुद को पकड़े जाने के डर से मोनू पर गोली चला दी। गोली लगने के बावजूद मोनू ने चोर को नहीं छोड़ा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

    पुलिस को सूचना मिलने पर वे तुरंत मौके पर पहुंची और घायल चोर को ग्रामीणों से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल मोनू को उसके परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सीओ सदर ने बताया कि इस घटना में शामिल गिरोह के पांच चोरों को भी हिरासत में लिया गया है।

    गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने गांव में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस को अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए।

    मोनू राम की हत्या ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मोनू ने साहस का परिचय देते हुए चोरों का सामना किया, जो प्रेरणादायक है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि समाज में सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है।

    पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की गहन जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चोरी और अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। गांव के लोग अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।