जागरण संवाददाता, चंदौली। दुधारी गांव में रविवार की रात एक दुखद घटना में चोरी के दौरान 17 वर्षीय किशोर मोनू राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनू ने साहस दिखाते हुए चोरों का सामना किया, जिससे गांव में तनाव फैल गया है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

रात के समय कुछ चोर एक घर में चोरी कर रहे थे। मोनू राम ने चोरों को देख साहसिकता दिखाई और उनका पीछा किया। जब वह चोरों के करीब पहुंचा, तो उसने एक चोर को पकड़ लिया। इस दौरान, अन्य चोर ने खुद को पकड़े जाने के डर से मोनू पर गोली चला दी। गोली लगने के बावजूद मोनू ने चोर को नहीं छोड़ा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

पुलिस को सूचना मिलने पर वे तुरंत मौके पर पहुंची और घायल चोर को ग्रामीणों से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल मोनू को उसके परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सीओ सदर ने बताया कि इस घटना में शामिल गिरोह के पांच चोरों को भी हिरासत में लिया गया है।

गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने गांव में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस को अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए।

मोनू राम की हत्या ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मोनू ने साहस का परिचय देते हुए चोरों का सामना किया, जो प्रेरणादायक है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि समाज में सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है।