पीडीडीयू मंडल में स्वच्छ भारत सांस्कृतिक उत्सव का हुआ आयोजन, बच्चों ने पेंटिंग बना कर दिया संदेश

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता रैलियाँ हुईं। स्कूली बच्चों ने चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताओं में भाग लिया जबकि स्काउट-गाइड और रेल कर्मचारियों ने प्रभात फेरी निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। पीडीडीयू जंक्शन पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को दर्शाया गया।

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में शनिवार को विविध सांस्कृतिक एवं जन-जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। दिन की शुरुआत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता से हुई, जिसमें बच्चों ने स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित रचनात्मक कृतियाँ प्रस्तुत कीं।

इसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने स्कूली बच्चों, स्काउट-गाइड और रेलकर्मियों की सहभागिता से प्रभात फेरी को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से पीडीडीयू जंक्शन तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फेरी के दौरान “स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल”, "स्वच्छता की जिम्मेदारी थोड़ी आपकी थोड़ी हमारी" आदि नारों माध्यम से यात्रियों एवं आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। पीडीडीयू जंक्शन पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के स्काउट एवं गाइड तथा आरपीएफ की टीमों ने स्वच्छता विषय पर प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दीं।