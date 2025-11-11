दिल्ली बम धमाका और बिहार चुनाव: पीडीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) । दिल्ली बम ब्लास्ट व बिहार चुनाव को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था देर रात से ही बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मंडल को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है।

रेलवे के सुरक्षा मानकों को लेकर मंडल रेल प्रबंधक ने वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त जथिन बी राज के साथ मैराथम बैठक की है। जंक्शन की सुरक्षा को लेकर कई अहम पहलुओं पर निर्णय भी लिया गया है।

वंदे भारत, राजधानी व सुपर फास्ट ट्रेनों में आरपीएफ व आरपीएसएफ के जवानों की होगी तैनाती की जाएगी।प्लेटफार्म पर बगैर टिकट यात्रियों की बिल्कुल नो एंट्री रहेगी। जंक्शन पर प्रवेश से पहले ही यात्रियों को खुद अपना लगेज व बॉडी स्कैनर करा कर ही अंदर प्रवेश करना होगा।