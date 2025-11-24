Language
    चंदौली में खड़े ट्रक से टकराए स्कूटी सवार, युवक की मौत, एक गंभीर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    चंदौली के सैयदराजा में नेशनल हाइवे पर एक ढाबे के पास ट्रक से स्कूटी टकराने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक एक ही स्कूटी पर सवार थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    नेशनल हाइवे स्थित ढाबे के समीप रविवार देर रात सड़क हादसा हो गया।

    जागरण संवाददाता, सैयदराजा (चंदौली)। नेशनल हाइवे स्थित एक ढाबे के समीप रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में स्कूटी के टकरा जाने से 18 वर्षीय छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा विनायक सिंह (21) गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घायल विनायक को पहले एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल और फिर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर छोटू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

    दोनों युवक बगहीं कुम्भापुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो एक ही स्कूटी से नगर पंचायत सैयदराजा की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराई, छोटू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    सूचना मिलते ही सैयदराजा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई। थाना प्रभारी बिंदेश्वरी पांडेय ने बताया कि “हादसा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के कारण हुआ है। घायल विनायक सिंह ने भी इसी बात की पुष्टि की है।”