चंदौली में खड़े ट्रक से टकराए स्कूटी सवार, युवक की मौत, एक गंभीर

जागरण संवाददाता, सैयदराजा (चंदौली)। नेशनल हाइवे स्थित एक ढाबे के समीप रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में स्कूटी के टकरा जाने से 18 वर्षीय छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा विनायक सिंह (21) गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल विनायक को पहले एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल और फिर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर छोटू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

दोनों युवक बगहीं कुम्भापुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो एक ही स्कूटी से नगर पंचायत सैयदराजा की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराई, छोटू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।