रोहिताश पाल के घर समाजवादी पार्टी की टीम, सांसद बोले - "इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का नाम आ रहा है"
चंदौली में समाजवादी पार्टी के दल ने रोहिताश पाल के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। सांसद वीरेंद्र सिंह ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता पक्ष के शामिल होने से कार्रवाई में ढिलाई हो रही है। सपा ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि वे राजनीतिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जागरण संवाददाता, चंदौली। समाजवादी पार्टी की एक उच्च स्तरीय टीम ने रोहिताश पाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। इस टीम में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, सांसद वीरेंद्र सिंह, विधायक प्रभु नारायण यादव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू शामिल थे। टीम ने मृतक के भाई सिद्धार्थ पाल से जानकारी प्राप्त की और शोक संवेदना व्यक्त की।
सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का नाम शामिल होने के कारण पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। यह स्थिति न केवल न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, बल्कि पीड़ित परिवार के लिए भी अत्यंत दुखदायी है।
सांसद ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है और वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करेगी और किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव को सहन नहीं करेगी।
इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या न्याय मिल पाएगा या फिर सत्ता के प्रभाव में मामला दब जाएगा। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे।समाजवादी पार्टी की टीम ने न केवल शोक संवेदना व्यक्त की, बल्कि न्याय की मांग को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
