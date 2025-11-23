रोहिताश पाल के घर समाजवादी पार्टी की टीम, सांसद बोले - "इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का नाम आ रहा है"

जागरण संवाददाता, चंदौली। समाजवादी पार्टी की एक उच्च स्तरीय टीम ने रोहिताश पाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। इस टीम में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, सांसद वीरेंद्र सिंह, विधायक प्रभु नारायण यादव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू शामिल थे। टीम ने मृतक के भाई सिद्धार्थ पाल से जानकारी प्राप्त की और शोक संवेदना व्यक्त की।

सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में सत्ता पक्ष के लोगों का नाम शामिल होने के कारण पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। यह स्थिति न केवल न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, बल्कि पीड़ित परिवार के लिए भी अत्यंत दुखदायी है।

सांसद ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है और वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करेगी और किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव को सहन नहीं करेगी।