विद्युत कर्षण प्रशिक्षण केंद्र में संरक्षा संगोष्ठी सुरक्षा मानकों पर जोर, व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं पर हुई चर्चा

जागरण संवाददाता, चंदौली। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के निर्देशन में डीडीयू जंक्शन के गया कॉलोनी स्थित विद्युत कर्षण प्रशिक्षण केंद्र (ETTC) में आज एक महत्वपूर्ण संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल के विभिन्न विभागों से 150 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर, प्वाइंट्समैन, तकनीशियन, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, लोको इंस्पेक्टर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं शंटर शामिल रहे। संगोष्ठी में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें सीनियर डीओएम केशव आनंद, सीनियर डीईई ओपी वीरेंद्र कुमार यादव, सीनियर डीएसओ संतोष कुमार, डीएमई सी एंड डब्ल्यू विनय कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया और कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम के दौरान दुर्घटना निवारण के व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। इस चर्चा में दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान और सुधारात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों के पालन के महत्व के बारे में बताया और उन्हें जागरूक किया।

संगोष्ठी में SPAD (सिग्नल पास्ड एट डेंजर) और शंटिंग संचालन में होने वाली सामान्य त्रुटियों पर भी तकनीकी चर्चा की गई। इन विषयों पर कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा किए और व्यावहारिक सुझाव दिए। इस प्रकार की चर्चाएँ कर्मचारियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक थीं, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होंगी।

संगोष्ठी का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा ताकि सभी कर्मचारियों को सुरक्षा के महत्व का एहसास हो सके और वे अपने कार्य में अधिक सतर्क रहें।

इस संगोष्ठी ने कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया और उन्हें सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। मंडल रेल प्रबंधन द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी जारी रहेगा, जिससे रेल संचालन में सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत किया जा सके।