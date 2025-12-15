राजघाट पुल 20 दिसंबर से एक महीने के लिए कारों और भारी वाहनों के लिए बंद, जान लें असली वजह

जागरण संवाददाता, चंदौली। वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित राजघाट पुल को 20 दिसंबर से एक महीने के लिए कारों और भारी वाहनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पुल की मरम्मत के उद्देश्य से लिया गया है, जिसके तहत केवल बाइक और पैदल यातायात की अनुमति होगी।

पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, राजघाट पुल पर यातायात प्रतिबंध 20 दिसंबर से प्रभावी होगा और यह एक महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान, पुल का उपयोग केवल बाइक सवारों और पैदल चलने वालों के लिए ही संभव होगा। 18 दिसंबर को इस संबंध में विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया जाएगा, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी मिल सकेगी।

राजघाट पुल के बंद होने से वाराणसी के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है। इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में लंबा जाम लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में, नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाएं और समय का सही प्रबंधन करें।

राजघाट पुल का महत्व वाराणसी के लिए अत्यधिक है, क्योंकि यह गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है और स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। पुल के बंद होने से न केवल यातायात प्रभावित होगा, बल्कि इससे स्थानीय व्यवसायों पर भी असर पड़ सकता है।

इस स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और आवश्यकतानुसार यात्रा करें। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मरम्मत कार्य समय पर पूरा किया जाए ताकि यातायात जल्द से जल्द सामान्य हो सके।