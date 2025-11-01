बरसात से धान के कटोरे में उपज चौपट, खरीद केंद्रों पर हालांकि प्रशासनिक तैयारियां पूरी
पूर्वांचल में भारी बारिश के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। प्रशासन ने धान खरीद केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन फसल की बर्बादी से किसानों में निराशा है।
जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली)। पूर्वांचल में लगातार चार दिनों से रह रहकर हो रही बरसात की वजह से धान की उपज चौपट हो गई है। खेतों में तैयार फसल भीग कर खराब हो गई है तो कहीं धान जमीन में लोट कर बीज अंकुरित होने लगे हैं। कहीं सड़ने की दिक्कत है तो कहीं तैयार उपज भीगकर नष्ट हो चुकी है।
हालांक, शनिवार से धान खरीद की प्रक्रिया नियमों के तहत प्रारंभ हो गई है। कर्मचारियों को कोई उम्मीद नहीं है कि धान बेचने कोई बरसात में आएगा भी लेकिन प्रशासनिक रस्म को पूरा कर केंद्रों को शनिवार से खोलकर बोहनी खराब होनी तय ही है।
धान की खरीद के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्र के विभिन्न क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
क्षेत्रीय विपणन निरीक्षक वंदना सिंह ने जानकारी दी कि धानापुर क्षेत्र के लगभग सभी खरीद केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में धान की फसल अन्य इलाकों की तुलना में कुछ देर से पकती है, फिर भी किसानों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
खरीद केंद्रों पर तौल मशीन, तिरपाल और श्रमिकों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे आनलाइन पंजीकरण कराएं और निर्धारित समय पर धान लेकर केंद्रों पर पहुंचें। प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर केंद्र पर अधिकारियों की नियमित निगरानी की जा रही है।
इस वर्ष धान की खरीद प्रक्रिया में किसानों को अधिकतम सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपने धान को बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंचें, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
धान खरीद की प्रक्रिया का आरंभ होना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
