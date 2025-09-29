Language
    रेलवन ऐप से यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन

    By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:21 PM (IST)

    पीडीडीयू मंडल में यात्रियों के लिए रेलवन ऐप और एटीवीएम सेवाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं। दुर्गापूजा दशहरा दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में ये सेवाएँ यात्रियों को भीड़ में भी आरामदायक यात्रा प्रदान कर रही हैं। रेलवन ऐप पर आरक्षित अनारक्षित टिकट बुकिंग लाइव लोकेशन पीएनआर स्टेटस जैसी सुविधाएँ हैं।

    एटीवीएम से स्मार्ट कार्ड या यूपीआई द्वारा टिकट खरीदने पर छूट मिलती है।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए विकसित की गई आधुनिक तकनीक आधारित सेवाएँ रेलवन ऐप एवं एटीवीएम पीडीडीयू मंडल में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। ये सेवाएँ निरंतर उपलब्ध हैं, और विशेष रूप से दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारी मौसम में यात्रियों को भारी भीड़ के बीच भी सुविधाजनक यात्रा का लाभ प्रदान कर रही हैं।

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, अनुग्रह नारायण रोड एवं भभुआ रोड सहित सभी स्टेशनों के यात्री रेलवन ऐप का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय रेल का नवीनतम रेलवन सुपर ऐप यात्रियों को एक ही मंच पर सभी प्रमुख डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराता है। यह ऐप पुराने रेलकनेक्ट और यूटीएस ऐप को एकीकृत करता है और एंड्रॉयड व आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

    रेलवन ऐप की प्रमुख विशेषताएँ :

    - एक ही ऐप में आरक्षित, अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट आदि की बुकिंग।

    - ट्रेन के वास्तविक समय, लाइव लोकेशन एवं आगमन-प्रस्थान की जानकारी।

    - पीएनआर स्टेटस एवं कोच पोजिशन की जानकारी।

    - 'माई बुकिंग्स' सेक्शन में सभी टिकटों का रिकॉर्ड।

    - यात्रा के दौरान भोजन बुकिंग की सुविधा।

    - पार्सल एवं फ्रेट ट्रैकिंग की सुविधा।

    - 'रेल मदद' के साथ शिकायत एवं सुझाव सेवाएँ।

    - एम पिन एवं बायोमेट्रिक लॉगिन (फिंगरप्रिंट/फेस आईडी) की सुविधा।

    - सभी आयु वर्ग के यात्रियों हेतु सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफ़ेस।

    रेलवन ऐप के लाभ :

    - सभी सेवाएँ एक मंच पर उपलब्ध।

    - मोबाइल स्टोरेज की बचत।

    - बेहतर यात्री अनुभव।

    - पुराने अकाउंट से लॉगिन पर पुरानी बुकिंग एवं डेटा का स्वतः समावेश।

    इसके अलावा डीडीयू मंडल के छह प्रमुख स्टेशनों पर कुल 22 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। इन मशीनों से यात्री स्मार्ट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं। टिकटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु स्टेशनों पर फैसिलिटेटर भी तैनात किए गए हैं।

    एटीवीएम के लाभ :

    - टिकट काउंटर पर कतार में लगने की आवश्यकता नहीं।

    - सीधे मशीन से टिकट प्राप्त।

    - स्मार्ट कार्ड से टिकट भुगतान पर तीन फीसद की छूट।

    - शीघ्र एवं परेशानी मुक्त सेवा।

    इन मोबाइल टिकटिंग सुविधाओं के माध्यम से यात्री अपने स्मार्टफ़ोन से सीधे टिकट खरीद सकते हैं। एटीवीएम से टिकट के लिए टिकटिंग कार्यालय से जारी स्मार्ट कार्ड या एटीवीएम पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई से भुगतान किया जा सकता है। ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट की बुकिंग करते हुए भुगतान आर-वॉलेट से करने पर भी तीन फीसदी का लाभ प्राप्त होता है।

    मोबाइल टिकटिंग के लाभ :

    - टिकट काउंटर पर निर्भरता समाप्त।

    - स्मार्टफ़ोन से टिकट खरीद की सुविधा।

    - लंबी कतारों से मुक्ति एवं समय की बचत।

    - पर्यावरण हितैषी (कागज़ रहित टिकटिंग)।

    - ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट के लिए आर-वॉलेट से भुगतान पर तीन फीसद का लाभ।

    डीडीयू मंडल यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवन ऐप एवं एटीवीएम जैसी सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करें ताकि उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक, तेज़, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल हो सके। रेलवन ऐप डाउनलोड करने हेतु नीचे दिए गए क्यूआर कोड या लिंक को स्कैन कर सकते हैं और डिजिटल यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।