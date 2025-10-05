Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली, छठ और बिहार चुनाव को लेकर रेलवे बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

    By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    दीपावली छठ और बिहार चुनाव को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा और ट्रेनों की समय पर आवाजाही पर ध्यान केंद्रित किया है। गया जंक्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। स्टेशनों पर पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगी।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। दीपावली, छठ व बिहार चुनाव के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा-संरक्षा और ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर निगरानी के लिए एडवाइजरी जारी की है। गया जंक्शन और पीडीडीयू जंक्शन पर 24 घंटे निगरानी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें कंट्रोल रूम की मदद से ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर भीड़ प्रबंधन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे ने दीपावली व छठ पर घर आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने सुरक्षा और संरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं, जिसमें प्लेटफार्मों और ट्रेनों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है।

    रेलवे ने ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर निगरानी रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को समय पर अपनी यात्रा पूरी करने में मदद मिल सके। रेलवे यात्रियों की मदद के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है, जिसमें उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन तैयारियों के साथ, रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

    जंक्शन पर पेयजल व शौचालय की हो समुचित व्यवस्था

    त्यौहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    जंक्शन पर पर्याप्त संख्या में पानी के कूलर और प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। शौचालयों की सफाई और रखरखाव का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। इन व्यवस्थाओं के साथ, रेलवे प्रशासन यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

    सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर, आरपीएफ जीआरपी मुस्तैद

    जंक्शन पर सुरक्षा के लिए आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) के साथ स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त जथिन बी राज सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान जंक्शन पर तैनात रहेंगे और सुरक्षा की निगरानी करेंगे।

    स्थानीय पुलिस भी जंक्शन पर तैनात रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेगी। जंक्शन पर सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ, रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं।