56.40 लाख से पूर्वांचल के पीएमश्री स्कूलों में तैयार होंगे उद्यान, उगाए जाएंगे खास पौधे

उदयनाथ शुक्ल, चंदौली। छात्रों को प्रकृति से जोड़ने, आयुर्वेद व औषधीय पौधों का महत्व समझाने के साथ उनमें पर्यावरणीय जागरुकता बढ़ाने के लिए शासन ने नई पहल की है। पूर्वांचल के पीएमश्री कंपोजिट विद्यालयों में इसके लिए 56.40 लाख की लागत से हर्बल व औषधीय उद्यान तैयार किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में इनका चयन किया गया है।

विभाग के अनुसार, भूमि की तैयारी व पौध सामग्री पर 46.66 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी। शेष 53.34 प्रतिशत राशि से सिंचाई, ग्रीन शेड, रखरखाव आदि कार्य कराए जाएंगे। उद्यान में सुगंधित, औषधीय के अलावा अन्य उपयोगी पौधे उगाए जाएंगे। शिक्षक छात्रों को हर्बल गार्डेन के माध्यम से स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण व स्वस्थ जीवन में इन पौधों का महत्व समझाएंगे। विज्ञान व पर्यावरण विषय की पाठ्यचर्चा में भी इसे जोड़ा जाएगा। काशी समेत पूर्वांचल के दस जिलों में 207 स्कूलों को उद्यान की स्थापना के लिए प्रति विद्यालय 30 हजार रुपये प्रबंध समिति के खाते में भेजा गया है। परिसर में यह उद्यान 300 वर्गमीटर में विकसित होगा।

पौधों की सुरक्षा व नियंत्रित वृद्धि के लिए 20×15 फीट में ग्रीन शेड बनेगा। इसी उद्यान में विद्यालय से निकलने वाले जैविक कचरे से खाद तैयार कर प्रयोग किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग तकनीकी सहयोग के लिए कृषि, आयुष व उद्यान विभाग से समन्वय बनाएगा।