डॉक्टर बनकर लॉन संचालक ने MP की महिला से किया दुष्कर्म, जाल में फंसाने के लिए ऐसे बनाई योजना

जागरण संवाददाता, चंदौली। चिकित्सक बनकर लान संचालक ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपित संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन पहले वह अंजान मोबाइल नंबर पर फोन किया था। यह मोबाइल नंबर लान संचालक का था।

वह खुद को चिकित्सक बताया था। महिला ने अपनी समस्या बताया तो वह उसे बराबर परामर्श भी दिया करता था। 24 सितंबर को वह इलाज करने के लिए बुलाया था। उसे सोनभद्र के घोरावल के पास से अपनी बाइक पर बैठाकर लान में ले आया। यहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया।