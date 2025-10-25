Language
    चंदौली में तीन करोड़ की लागत से पीएमश्री स्कूलों में बनेगी 20 बाल वाटिका, मिलेंगी ये सुविधाएं 

    By Uday Nath Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    चंदौली जिले में पीएमश्री योजना के अंतर्गत तीन करोड़ रुपये की लागत से 20 बाल वाटिकाएं बनेंगी। इन बाल वाटिकाओं में बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे झूले, फिसलपट्टी और आरामदायक फर्नीचर उपलब्ध होंगे। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। इससे जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।

    3.07 करोड़ की लागत से पीएमश्री स्कूलों में बनेगी 20 बाल वाटिका।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। पीएमश्री योजना में चयनित परिषदीय विद्यालयों में नौनिहालों को ककहरा सिखाने के लिए बाल वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। इसके तहत जिले के 20 पीएमश्री विद्यालयों में प्री-स्कूल शिक्षा के लिए अलग से कक्ष तैयार किया जाएगा। 15 लाख 34 हजार रुपये की लागत से प्रत्येक विद्यालय में बनने वाले इस वाटिका के लिए 40 प्रतिशत धनराशि विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी के निर्माण पर लगभग तीन करोड़ छह लाख 80 हजार रुपये खर्च होंगे।

    जनपद के चहनियां, चकिया, सकलडीहा, शहाबगंज, बरहनी, धानापुर, चंदौली, नौगढ़ व नियामताबाद विकास खंडों में पहले चरण में आठ व दूसरे में 12 परिषदीय विद्यालयों का महत्वाकांक्षी योजना पीएमश्री विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। इन सभी स्कूलों को संवारा जाएगा।

    पीएमश्री स्कूल के लिए चयनित स्कूलों में हाईटेक क्लास, आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास, बिल्डिंग, छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय, दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए रैंप, सफाई की व्यवस्था और खेल मैदान की सुविधा उन्नत की जाएगी।

    पीएमश्री योजना में चयनित स्कूलों में प्री नर्सरी (आंगनबाड़ी) की कक्षाएं संचालित होती हैं। तीन से छह वर्ष आयु के बच्चे की शिक्षा के लिए बाल वाटिका की स्थापना की जानी हैं। यहां नौनिहाल सामान्य ज्ञान, ककहरा व गिनती आदि सीखेंगे।

    इन स्कूलों में होगा वाटिका का निर्माण

    बाल वाटिका के लिए चयनित विद्यालयों में कंपोजिट पपौरा, जमुनीपुर, जफरपुर, दैथा, भटरौल, भभौरा के अलावा पूर्व माध्यमिक विद्यालय तोरवां, बिसौरी, कंपोजिट स्कूल केराडीह, नौगढ़ प्रथम, शहाबगंज, चंदौली, अमोघपुर, भतीजा, भदाहूं, प्रभुपुर, तेनुवट, प्राथमिक विद्यालय चकिया प्रथम व द्वितीय में वाटिका बनेगी। पहली किस्त के रूप में 76 लाख 70 हजार रुपये पीएमश्री स्कूल को भेजी गई है।

    यह काम भी होंगे

    योजना के तहत चयनित विद्यालयों को 24.50 वर्ग मीटर में एक लाख 47 हजार की लागत से दिव्यांग शुलभ शौचालय निर्माण के लिए पहली किस्त के तौर 59 हजार रुपये जारी किया गया है। 120 वर्ग मीटर में नौ लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को पहली किस्त के तौर तीन लाख 60 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है।

    निर्माण कार्य के लिए समिति गठित

    जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए गहन मूल्यांकन व अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक वित्त व लेखा अधिकारी और जिला स्तर के अवर अभियंता सदस्य नामित किए गए हैं।

    बाल वाटिका का निर्माण प्री नर्सरी के बच्चों में ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य से कराया जाना है। इसका निर्माण तीन माह में पूरा कराया जाना है। -सचिन कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।