    पीडीडीयू मंडल में लाल गाड़ी अभियान से बिना टिकट यात्रा पर लगाम, राजस्व में वृद्धि

    By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:05 PM (IST)

    पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल ने टिकट जांच को प्रभावी बनाने के लिए लाल गाड़ी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मी शामिल हैं जो बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई करते हैं। शनिवार को डेहरी-ऑन-सोन से नवीनगर-जपला के बीच जांच में 264 यात्रियों से 88415/- रुपये वसूले गए।

    इस अभियान से टिकटों की बिक्री भी बढ़ी है और यात्रियों में जागरूकता आई है।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा टिकट जांच को प्रभावी बनाने हेतु ‘लाल गाड़ी’ नामक विशेष अभियान आरंभ किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से चिह्नित दो कोच की ट्रेन में संचालित होता है। रेलवे के इस अभ‍ियान की वजह से माना जा रहा है क‍ि त्‍योहारों में अवैध यात्रा ही नहीं बल्‍क‍ि रेलवे की आय भी बढ़ेगी। 

    जिसमें टिकट चेकिंग स्टाफ, वाणिज्य निरीक्षक एवं आरपीएफ कर्मी एक साथ यात्रा करते हैं और विभिन्न स्टेशनों पर सघन टिकट जांच करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिना टिकट यात्रा को रोकना, राजस्व में वृद्धि करना एवं यात्रियों में अनुशासन सुनिश्चित करना है।

    लाल गाड़ी के कोच की बाहरी दीवारों पर यात्रा एवं टिकट संबंधी नियम अंकित हैं, जिससे यात्रियों में जागरूकता का प्रसार हो रहा है। इस विशेष अभियान के माध्यम से पूरे टिकट जांच दल का आवागमन शीघ्रता से होता है, जिससे लंबे रेल खंड में कम समय में औचक टिकट जांच की जा सकती है।

    इसी क्रम में शनिवार को ‘लाल गाड़ी’ के माध्यम से डेहरी-ऑन-सोन से नवीनगर- जपला के मध्य विशेष टिकट जांच की गई। इस अभियान के अंतर्गत डेहरी, जपला रेल व खंड के स्टेशनों पर 27.09.2025 को सुबह 07:00 बजे से 16:00 बजे तक सघन जांच की गई। जांच के दौरान चार ट्रेनों (संख्या 13553, 63557, 63558 एवं 53611) का नवीनगर एवं जपला स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देकर सघन टिकट चेकिंग की गई।

    इस जांच के दौरान कुल 264 यात्रियों से बिना टिकट/अनियमित यात्रा करने पर 88,415/- की राशि वसूली गई। इस जांच का सीधा प्रभाव स्टेशन पर टिकटों की बिक्री पर भी पड़ा। नवीनगर स्टेशन पर सामान्य दिनों की अपेक्षा लगभग दुगुने टिकट बिके। स्टेशनों पर इस अभियान की चर्चा यात्रियों के बीच व्यापक रूप से देखी गई तथा बेटिकट यात्रियों के बीच खौफ देखा गया।

    इस विशेष जांच में 35 टिकट चेकिंग स्टाफ, 03 वाणिज्य निरीक्षक तथा 04 आरपीएफ कर्मी शामिल रहे। अभियान का नेतृत्व एसीएम कोचिंग डी.डी.यू. मनीष कुमार एवं एसीएम/कैटरिंग एवं टिकट चेकिंग डी.डी.यू. अरविंद कुमार ने किया।

    ‘लाल गाड़ी’ अभियान से टिकट जांच की प्रक्रिया अधिक संगठित, प्रभावी एवं व्यापक हो रही है, जिससे रेलवे को राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ यात्रियों में जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रकार, यह अभियान न केवल रेलवे के राजस्व में वृद्धि कर रहा है, बल्कि यात्रियों के बीच अनुशासन और जागरूकता को भी बढ़ावा दे रहा है।