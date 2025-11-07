पीडीडीयू जंक्शन पर होंगे कई बदलाव, डीआरएम ने लिया जायजा

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने यात्री सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किए। वो दोपहर करीब 12 बजे करीब जंक्शन पहुंचे। सबसे पहले वो होल्डिंग एरिया में पहुंचे।

वहां उन्होंने साफ सफाई के साथ यात्रियों के ठहरने की सुविधा को देखा। इसके बाद वो प्लेटफार्म सात व आठ पर गए और मौके पर शौचालय के यूरिनल के साथ ट्रैक सटे जल निकासी की व्यवस्था को तत्काल ठीक करने का निर्देश दिया। जिससे ट्रैक पर पानी न लगे।

प्लेटफार्म पर वाटर कूलर और नल की टोटियों को भी टटोला। प्लेटफार्म तीन व चार के एसी वेटिंग हाल में नियमित साफ-सफाई व्यवस्था रखने का निर्देश दिए। जंक्शन पर दिव्यांगों के लिए सुगम हो व्यवस्था। निरीक्षण में एडीआरएम दिलीप कुमार, सीनियर डीसीएम राजीव रंजन, सीनियर डीईएन क्वाडिनेशन सूरज कुमार, सीनियर डीओएम केशन आनन्द व डीएमई बिरज कुमार मौजूद रहे।

प्लेटफार्म सात व आठ पर बढ़ेगी यात्री सुविधाएं

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्री सुविधाएं की बहार आएगी। जंक्शन पर निर्णय का बदलाव इस कदर होगा तो किसी भी दिव्यांग, बुजुर्गों व महिलाओं को तनिक भी परेशानी नहीं होगी। प्लेटफार्म से सीधे बाहर निकलने का रास्ता होगा। सुरक्षा मानक के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज का विस्तार किया जाएगा। प्लेटफार्म पर यात्रितों के बैठने की सुविधा में विस्तार होगा।