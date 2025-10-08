चंदौली में आपसी विवाद में दबंगों ने लाठी-डंडे से महिला का फोड़ा सिर, गंभीर हालत में भर्ती
चंदौली के अमदहां चरनपुर गांव में एक महिला पर लाठी-डंडों से हमला हुआ। पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने महिला को बुरी तरह पीटा जिससे वह घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। विकास क्षेत्र के अमदहां चरनपुर गांव में आपसी विवाद में दबंगों ने लाठी डंडे से महिला का सिर फोड़ दिया। मौके पर पहुंची ने 112 पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
अमदहां चरनपुर गांव की शीला पत्नी राजेंद्र के मवेशी पट्टीदार के खेतों में चले गए। जिसे महिला ने तुरंत बाहर निकाला। लेकिन तब तक उसके पट्टीदार सरोज और नितेश आ गए और आपस में तू तू मैं मैं करने लगे। घर पर पति राजेंद्र नहीं था। बात इतनी आगे बढ़ गई की नितेश और राजेंद्र ने महिला का बाल पड़कर नीचे गिरा दिया और लाठी डंडे से बुरी तरह मारने पीटने लगे।
चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े हुए आए। लोगों को आता हुआ देखकर दोनों मौके से फरार हो गए। महिला वहीं पर अचेत हो गई और सिर से तेजी से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना 112 पुलिस को दे दिया।
मौके पर 112 पुलिस पहुंच गई और लोगों ने 108 एंबुलेंस को फोन लगाया। 112 पुलिस ने पुलिस की वाहन में महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जहां पर चिकित्सक डा. चंद्र कुमार और स्वास्थ्य कर्मी राहुल सिंह ने प्राथमिक उपचार किया। लेकिन महिला का सिर बुरी तरह फट चुका था व खून भी नहीं रूक रहा था तो ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।