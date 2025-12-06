मुगलसराय में ढाई करोड़ की लागत से सात सड़कों का होगा निर्माण, विधायक ने किया लोकार्पण
मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल ने 2.58 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी सात सड़कों का लोकार्पण किया। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर। मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने शनिवार को 2.58 करोड़ से अधिक की सात सड़कों का लोकार्पण किया। कहा कि सड़कों के निर्माण से गांव के लोगों को आवागमन करने में राहत मिलेगी।
इसमें मुगलसराय चकिया से कुढ़कला मार्ग, रेमा मोड़ से रेमा खास मार्ग, मुगलसराय चकिया मार्ग से लाखापर यादव बस्ती संपर्क मार्ग लागत, बौरी गौरी बाईपास बिलारीडीह मार्ग, एनएच-2 से जफरपुर यादव बस्ती मार्ग, चंद्रखा से बिलारीडीह गौरी तहसील तक संपर्क मार्ग, महेवा से जफरपुर डिहवा मार्ग, डीजल कालोनी से जफरपुर मार्ग शामिल है।
विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास की गति रुकने नहीं देंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान लवकुश बिंद, राजू बिंद, महेंद्र कुमार बिंद, व विजेंद्र बिंद, प्रवीण सिंह, विनोद बिंद, बृजेश बिंद, लखेदु नट आदि थे।
