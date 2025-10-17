चंदौली में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक बिजली टावर पर चढ़ा, पुलिस बचाव में जुटी
चंदौली जिले में एक मानसिक रूप से परेशान युवक मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षा में लिया और उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस घटना ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है।
जागरण संवाददाता, भदोही। सर्वातखानी गांव के निवासी नारायण यादव (29) ने शुक्रवार को बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़कर सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि नारायण मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जबकि पुलिस भी जांच में जुटी है। नारायण के दोपहर से ही टावर पर बैठने की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नारायण की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें नीचे उतारना बेहद जरूरी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने नारायण को सुरक्षित तरीके से नीचे लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न लगाएं, ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। नारायण के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस स्थिति का सामना करने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि नारायण मानसिक तनाव में हैं और उनका इलाज भी चल रहा था।
इस घटना ने गांव में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। लोग नारायण की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे हैं। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि वे नारायण को सुरक्षित रूप से नीचे लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज में ऐसे मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।