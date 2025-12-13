Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मगध एक्सप्रेस के जनरल कोच में झिंगुरा और पहाड़ा स्टेशन के बीच धमाके से यात्रियों में मची भगदड़

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    शनिवार की सुबह नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस के जनरल कोच में झिंगूरा और पहाड़ा स्टेशन के बीच धमाका होने से भगदड़ मच गई। फायर इंस्टीग्यूस ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रेन के पीडीडीयू जंक्शन पर पहुंचने पर हादसे में अचेत हुए यात्री को उतार कर अस्पताल पहुंचाया गया। 

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही डाउन मगध एक्सप्रेस के जनरल कोच में शनिवार की सुबह झिंगुरा और पहाड़ा स्टेशन के बीच धमाका से यात्रियों में भगदड़ मच गई। फायर इंस्टीग्यूसर का ढक्कन फटने से पूरे कोच में धुआं फैल गया और यात्री डर कर खिड़की से कूद गए। घटना घटना में चार यात्री जख्मी हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी को चुनार स्टेशन पर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ट्रेन के पीडीडीयू जंक्शन पर पहुंचने पर हादसे में अचेत हुए यात्री को उतार कर अस्पताल पहुंचाया गया। नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही डाउन 20802 मगध एक्सप्रेस शनिवार की सुबह 10:21 बजे मिर्जापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए चली थी। ट्रेन अभी झिंगुरा पाकर पहाड़ा स्टेशन के समीप पहुंच रही थी। तभी ट्रेन के गार्ड बोगी से तीसरे जनरल कोच में लगे फायर इंस्टीग्यूसर का ढक्कन फट गया। इससे तेज धमाका हुआ और पूरे कोच में धुआं फैल गया।

    इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस बीच किसी ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। ट्रेन रूकने के पहले ही कई यात्री चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। यह संयोग ही था कि अप की ओर से कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। अन्यथा बड़े हादसे से इनकार नहीं किय जा सकता था। कोच के अंदर भगदड़ से यात्री चोटिल हो गए। यात्रियों ने हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया लेकिन यहां कोई पहुंचा नहीं।

    बाद में चालक ने ट्रेन ओ बढ़ाई और ट्रेन चुनार जंक्शन पर रुकी। यहां आरपीएफ और जीआरपी, वाणिज्य विभाग की टीम के साथ मेडिकल की टीम पहुंची और चार जख्मी यात्रियों को नीचे उतारा और प्राथमिक उपचार किया। इस घटना की सूचना पीडीडीयू जंक्शन पर भी पहुंची।

    ऐसे में यहां भी आरपीएफ, जीआरपी के साथ ही वाणिज्य विभाग और मेडिकल टीम पहुंच गई। चुनार से ट्रेन दोपहर 12:07 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुंची। यहां एक यात्री अर्जुन (36) निवासी पटना लगभग अचेतावस्था में मिला।

    लोको मंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राजीव ने जांच की तो उसका ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ा रहा। इस पर उसे उतार कर लोको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद 12:48 बजे ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। इस संंबंध में आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि मगध एक्सप्रेस में मीरजापुर के समीप फायर इंस्टीग्यूर में कुछ गडबड़ी आई थी। इससे एक यात्री घबरा गया था। उसे पीडीडीयू जंक्शन पर उतार कर अस्पताल पहुंचाया गया है।