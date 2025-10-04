Language
    हावड़ा-योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस का कर्मनाशा और दुर्गावती स्टेशनों पर होगा ठहराव

    By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    चंदौली ज‍िले में अब पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा-योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस (13009-13010) को कर्मनाशा और दुर्गावती स्टेशनों पर ठहराव की स्वीकृति दी है। यह ठहराव 6 अक्टूबर से शुरू होगा। ट्रेन संख्या 13009 दुर्गावती स्टेशन पर सुबह 0731 बजे और कर्मनाशा स्टेशन पर 0738 बजे पहुंचेगी।

    कर्मनाशा व दुर्गावती स्टेशनों पर ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 13009-13010 हावड़ा व योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस को पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत कर्मनाशा व दुर्गावती स्टेशनों पर ठहराव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

    इन स्टेशनों पर यह ठहराव छह अक्टूबर से शुरू होंगे जब पांच अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली ट्रेन इन स्टेशनों पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 13009 हावड़ा व योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस दुर्गावती स्टेशन पर सुबह 07:31 बजे पहुँचेगी और 07:33 बजे प्रस्थान करेगी। इसी ट्रेन का कर्मनाशा स्टेशन पर आगमन 07:38 बजे होगा और यह 07:40 बजे रवाना होगी।

    वापसी दिशा में, ट्रेन संख्या 13010 योगनगरी ऋषिकेश व हावड़ा दून एक्सप्रेस कर्मनाशा स्टेशन पर शाम 17:45 बजे पहुँचेगी और 17:47 बजे रवाना होगी। जबकि दुर्गावती स्टेशन पर शाम 17:52 बजे पहुँचेगी और 17:54 बजे प्रस्थान करेगी। इन नए ठहरावों के कारण ट्रेन संख्या 13010 का भभुआ रोड स्टेशन पर ठहराव समय भी संशोधित किया गया है। अब यह ट्रेन भभुआ रोड पर शाम 17:58 बजे पहुँचेगी और 18:00 बजे रवाना होगी।