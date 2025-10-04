चंदौली के चकिया में भारी बारिश से बाढ़ का अलर्ट, नदियां उफान पर, कई गांवों में बाढ़ का खतरा

चंदौली जिले के चकिया में भारी बारिश ने तबाही मचाई। 18 घंटे में 125 मिमी बारिश दर्ज की गई जिससे 2006 की स्थिति फिर दोहराई गई। कर्मनाशा नदी उफान पर है और लतीफशाह बीयर से रिकॉर्ड पानी बह रहा है। कई गांव बाढ़ के खतरे में हैं प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। मानसून सत्र के विदा होते-होते मूसलाधार बारिश ने रिकार्ड तोड़ दिया। पिछले 18 घंटे में नगर व आसपास रिकार्ड 125 मिली मीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश ने वर्ष 2006 की इतिहास को दोहरा दिया। शनिवार की शाम तक लतीफशाह बीयर से नौ फीट पानी ओवरफ्लो करता रहा। जो इस वर्ष में अब तक का रिकार्ड है।

लतीफशाह बीयर परिक्षेत्र में 90 मिमी बारिश होने के साथ ही मूसाखांड बांध से लगातर पानी छोड़े जाने से कर्मनाशा नदी उफनाने लगी है। लतीफशाह बीयर से इस वर्ष अब तक सर्वाधिक 44 हजार क्यूसेक पानी 23 अगस्त को ओवरफ्लो किया था। लेकिन इस बारिश में 50914 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो कर रहा है। लोगों का कहना रहा कि इसके पूर्व 2006 इस तरह की मूसलाधार बारिश हुई थी।

उन दिनों 24 घंटे में रिकार्ड 180 मिली मीटर बारिश दर्ज है। कर्मनाशा व चंद्रप्रभा सिस्टम के लबालब रहने के बीच शुक्रवार सुबह से शुरू हुई बारिश सायं होते- होते अपना रौद्र रूप दिखा दिया। मध्य रात्रि तक मूसलाधार बारिश से दोनों सिस्टम पर आधारित बांध, बीयर ओवरफ्लो करने लगे। समीपवर्ती सोनभद्र के नगवां व मीरजापुर के अहरौरा बांध परिक्षेत्र में क्रमश: 85 व 146 मिमी बारिश होने से जनपद में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई।

नगवा बांध से 15 हजार क्यूसेक पानी नौगढ़ बांध में छोड़े जाने का क्रम शनिवार को बना रहा। इसी प्रकार अहरौरा बांध से 43034 पानी छोड़े जाने से गढ़ई व चंद्रप्रभा नदी में उफान आ गया। इससे मवैया, लेवा, कुर्थियां, सिरकुटिया आदि 12 गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।

विधायक कैलाश आचार्य उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र, तहसीलदार देवेंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी विकास सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एनडी तिवारी आदि अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पुलिस की मदद से बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।